وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" بحق جانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانتهما بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "كلاً من هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز، وهما باكستانيا الجنسية، قاما بتهريب مادتي الميثامفيتامين والهيروين المخدرتين داخل أحشائهما إلى المملكة"، موضحًة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة.

وأضافت الداخلية أنه جرى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، قبل أن يصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم تم اليوم في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، والتصدي لجرائم تهريبها وترويجها عبر تطبيق أشد العقوبات المقررة نظامًا، لما تشكله من تهديد للأرواح وفساد جسيم للفرد والمجتمع، مجددة تحذيرها لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.