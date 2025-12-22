إعلان

السعودية تعلن إعدام شخصين في مكة هربا المخدرات داخل جسميهما.. ما جنسيتهما؟

كتب : مصراوي

12:12 ص 22/12/2025

الشرطة السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم "القتل تعزيرًا" بحق جانيين في منطقة مكة المكرمة، بعد إدانتهما بتهريب مواد مخدرة إلى داخل المملكة.

وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن "كلاً من هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز، وهما باكستانيا الجنسية، قاما بتهريب مادتي الميثامفيتامين والهيروين المخدرتين داخل أحشائهما إلى المملكة"، موضحًة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة.

وأضافت الداخلية أنه جرى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، قبل أن يصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم تم اليوم في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بيانها، حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، والتصدي لجرائم تهريبها وترويجها عبر تطبيق أشد العقوبات المقررة نظامًا، لما تشكله من تهديد للأرواح وفساد جسيم للفرد والمجتمع، مجددة تحذيرها لكل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية السعودية مكة تهريب مخدرات إعدام شخصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات