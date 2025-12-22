إعلان

اليوم.. أكاديمية الفنون تنظم معرض "رؤيا" لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب : محمد شاكر

05:00 ص 22/12/2025

معرض ''رؤيا'' لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب- محمد شاكر:

تنظم قاعة مختار عبد الجواد للفن التشكيلي معرض "رؤيا – Vision"، تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور علاء حسب الله، المشرف على القاعة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة أكاديمية الفنون في الاحتفال بـ حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

يشارك في المعرض نخبة من الفنانات التشكيليات، منهن: نيفين ناثان، غادة أبو سنة، وهبة النقادي.

ويُفتتح المعرض اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، وتستمر فعالياته حتى 29 يناير، مقدمة فرصة للجمهور للتفاعل مع الأعمال الفنية التي تسلط الضوء على قضية مناهضة العنف ضد المرأة.

الفن التشكيلي معرض رؤيا – Vision الدكتور غادة جبارة أكاديمية الفنون

