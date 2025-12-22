الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة في الصباح الباكر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث توقعت أن يسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارًا شديدة البرودة ليلا.

والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة، ونوهت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

ونصحت بارتداء ملابس مناسبة وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.