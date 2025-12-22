إعلان

ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة في الصباح الباكر

كتب : أحمد عبدالمنعم

04:00 ص 22/12/2025

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة في الصباح الباكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث توقعت أن يسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر معتدلة الحرارة نهارًا شديدة البرودة ليلا.

والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 21 والصغرى 12 درجة، ونوهت إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

ونصحت بارتداء ملابس مناسبة وتوخي الحذر خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس القاهرة الكبرى الملابس الشتوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات