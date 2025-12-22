عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"

دعا المفكر السياسي عماد الدين أديب إلى تبني مفهوم "الهندسة المالية" لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكابة" على قناة "إم بي سي مصر": "الهندسة المالية تعني كيف يمكن أن تنجز ما تريد إنجازه دون أن تكون الكلفة الاجتماعية مؤلمة أو باهظة قدر الإمكان".

وأضاف أن هذا النهج الفني الدقيق لا يفكر فيه إلا مجموعة من الخبراء المتخصصين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عقولاً نيرة في الخارج تُهندس لاقتصادات كبرى.

وأكد أن دور الوزير ليس أن يكون منفذاً للأوامر فقط، قائلاً: "الفكرة ليست أن يكون هناك وزيرًا يطيع تعليمات تأتيه من أعلى، لا، هو عليه أن يقدم اقتراحات وبدائل ويكافح من أجلها".

وشدد عماد الدين اديب، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، وقال: "عايزين حكومة جديدة وأهم شرط في رئيس الوزراء الجديد يقدر يقول لأكبر رأس في البلد 'لا'.. مش عناد ولكن عنده الشجاعة يقول الحاجة دي تتعمل لازم وبالطريقة دي، أو ما تتعملش دلوقتي، أو نجدولها".

وأكد المفكر السياسي على أن دور رئيس الوزراء هو تقديم البديل المهني والخبرة وليس التنفيذ فقط، وأن القيادة تحتاج إلى من يقدم لها المشورة الصريحة والمبنية على دراسات بديلة.