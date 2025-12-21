"تظهر في المرحاض".. علامات تدل على الإصابة بالسكري

عندما ترتفع مستويات السكر في الدم تعمل الكليتان على التخلص من السكر الزائد في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البول، وبالتالي يضطر مرضى السكري إلى التبول بشكل متكرر.

وفي هذا التقرير، نكشف لكم العلامات التي تدل على الإصابة بمرض السكري، وفق ما كشف موقع "هيلث".

الإمساك

مشكلة شائعة لدى مرضى السكري، إذ يمكن أن تؤثر تقلبات مستويات السكر في الدم على وظيفة الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الإمساك.

الإسهال

يعاني المصابون من نوبات إسهال، وذلك لأن بعض الأدوية المستخدمة للسيطرة عليه تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه الإسهال.

تغييرات في عادات التبرز

يمكن أن تؤثر الأعراض المبكرة لمرض السكري على وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك التغيرات في عادات التبول والتبرز.

وأيضا تكون التغيرات في عادات استخدام المرحاض مرتبطة بتأثيرات ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم على الجسم.