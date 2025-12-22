أول تعليق من إبراهيم دياز بعد فوز منتخب المغرب على جزر القمر في أمم أفريقيا

بينهم مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستهل منتخب الفراعنة أول مواجهاته في كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره زيمبابوي، اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير لأغادير.

وينضم إلى جانب المنتخب المصري كلا من المنتخبات: أنجولا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"