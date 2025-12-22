مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

إعلان

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:57 ص 22/12/2025
يستهل منتخب الفراعنة أول مواجهاته في كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره زيمبابوي، اليوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الكبير لأغادير.

وينضم إلى جانب المنتخب المصري كلا من المنتخبات: أنجولا، زيمبابوي، جنوب أفريقيا.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة مصر وزيمبابوي مصر وزيمبابوي مباراة منتخب مصر اليوم كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

