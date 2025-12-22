مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية بخصوص معلق ساخر

كتب : مصراوي

04:45 ص 22/12/2025
نشرت زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو للمعلق الساخر معاذ ماهر.

تعليق كوميدي من زوجة النني الثانية بخصوص معلق ساخر

وشاركت زوجة النني الثانية فيديو للمعلق الساخر معاذ ماهر وهو يعلق على منتخب المغرب في نهائي كأس العرب، عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستجرام".

وعلقت على الفيديو قائلا: كل الناس بتتفرج على الشوالي لكن هذا المعلق في عالم تاني".

وحقق المنتخب المغربي بكأس العرب موسم 2025، بعد فوزه على نظيره الأردني بنتيجة هدفين دون رد، ليتوج منتخب المغرب بكأس العرب للمرة الثانية في تاريخه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية حنان المغربية عصام الشوالي انستقرام زوجة النني الثانية منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

