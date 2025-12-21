بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات

قال المتحدث العسكري، إن القيادة العامة تابعت ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة للعناصر المناوئة بالخارج.

يأتي ذلك في إطار محاولاتها المستمرة لإثارة البلبلة وبث الشائعات وتعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة بها منذ فترة طويلة في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على تلك الادعاءات.

وأكد المتحدث العسكري أن القيادة العامة تنفي صحة ما ورد بتلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أي امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وأن مثل هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة ، تقوم على حماية وصون كرامة المواطن ، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، وتعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

وأهابت القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات.

وتؤكد القوات المسلحة أن جيشكم هو جيش الشعب ، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيظل درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها.