بعد إعلان ترامب.. هل يزيد استخدام "الموبايل" فرص الإصابة بالتوحد؟

حالة من الجدل تسبب فيها دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصريحاته بشأن الإعلان عن حدث متعلق بالتوحد، ما جعل المرض يتصدر قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل.

ويعتقد كثيرون أن استخدام الأطفال التكنولوجيا، خاصة الهاتف المحمول، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالتوحد، لكن ما الحقيقة؟.

وأكد، استشاري الطب النفسي، جمال فرويز، أن التوحد مرض جيني يظهر في عمر "سنة ونصف"، ما يعني أن الطفل لم يعرف شيئا عن استخدام الهاتف المحمول أو التكنولوجيا عامة.

وتابع فرويز، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التوحد اضطراب جيني، وحتى الآن لم يستطع الباحثون فصل الجين نفسه المسبب للمرض.

وأضاف: "أعتقد أن ترامب سيتحدث عن الفصل الخاص بجين التوحد على أساس تحديد للعلاج"، كاشفا أن التوحد مرض نفسي بصورة اجتماعية، أي أن أعراضه ليست نفسية بل اجتماعية، مثل الانفصال عن المجتمع، وتكرار بعض التصرفات".

وواصل فرويز الحديث عن الأعراض: "القدرات العقلية في أغلب الحالات ليست جيدة، ونسبة الذكاء تكون سبعين، بينما هناك قلة من مرضى التوحد نابغة في الرياضيات وفي اللغات والعلوم".

وكشف، استشاري الطب النفسي، في الوقت ذاته: "ليست كل الحالات التي تشخص على أنها تعاني من التوحد مريضة بالتوحد، فهناك مرض توحد وكذلك سمات توحدية، لذا من المهم التشخيص السليم في البداية، لمعرفة هل الأمر توحد أم مصاحب معه فرط حركي وتشتيت انتباه، لمعرفة العلاج الصحيح".

تأثير التكنولوجيا على الإصابة بالتوحد

وعن تأثير التكنولوجيا والموبايل على التوحد، علق: "طبعا التكنولوجيا تؤثر على الانطوائية وليس التوحد، وكثير من الناس يجمع بينهما، لكن التوحد مرض اسمه الذاتاوية لكن الانطوائية تعني أن شخص ما انطوى على نفسه".

الفارق بين التوحد والانطوائية

وتحدث عن الفارق بين التوحد والانطوائية، قائلا: "الانطوائي شخص حاسس بكل شيء، لكن لا يحب أن يتعامل مع الناس، لكن مريض التوحيد هذا هو سلوكه، مثل "الخبط على يده أو أذنيه، لا يحب الصوت العالي، أو أن يلمس شخص ما جسده، وهي أعراض ملتزمة بالتوحدية، لذا هناك فرق ما بين التوحد والانطوائية".

علاج التوحد

وعن العلاج السليم، اختتم: "لمعرفة لإصابة بالتوحد علينا الذهاب لطبيب نفسي، أو أخصائي نفسي لعلاج السلوك المعرفي، وكذلك أخصائي تغذية لأن بعض أنواع البروتينات والنشويات ممنوعة على مريض التوحد، كذلك يحتاج أخصائي اجتماعي يساعده على الخروج وزيارة أماكن متعددة".

إيمان عبدالله: الموبايل لا يسبب التوحد

من جانبها، قالت إيمان عبدالله، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إن التكنولوجيا والشاشات تؤثر جدا على الأطفال، مضيفة أن اضطراب التوحد العصبي جيني بالأساس لكن قلة التفاعل الاجتماعي واستخدام الموبايل تؤدي لتشابه أعراض مثل التوحد.

وتابعت في تصريحات لـ"مصراوي": "منظمة الصحة العالمية قالت إن الموبايلات لا تسبب التوحد، لكنها تؤثر بالسلب على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال".

وكشفت: "عندما يكون الهاتف المحمول في يده لفترات طويلة، فإنه يؤثر على المدخلات البصرية والسمعية لديه، وغياب التبادل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تأخُّر في النمو يشبه أعراض التوحّد.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم