دراسة: إهمال جفاف العين قد يؤدي إلى فقدان البصر

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من أوروبا أن إهمال أعراض جفاف العين قد يسبب مشكلات خطيرة ويؤثر على الرؤية.

وأوضح الباحثون أن كثيرين يعتبرون جفاف العين أمرا طبيعيا مع التقدم في السن، ونتيجة لذلك، ما يتسبب لهم بمشكلات خطيرة تؤثر على البصر.

كما أظهرت الدراسة أن نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة واستطلاعات الرأي يعانون من أعراض يومية مزعجة، مثل حرقة في العين، أو ألم، أو عدم وضوح الرؤية.

وقد يؤثر جفاف العين على القراءة أو العمل على الكمبيوتر أو قيادة السيارة، وأيضا يسبب التهابات في العين ويعقد إجراء العمليات الجراحية للعيون، وفقا لـ "لينتارو".

كما أن جفاف العين يعد حالة مرضية متفاقمة، وأن التدخل المبكر لعلاجها يمكن أن يقلل من المضاعفات ويحافظ على الرؤية السليمة وصحة العين.

وبالرغم من سهولة تشخيصه إلا أن ملايين الأشخاص يهملون علاجه، لذا فإن الفحوصات الدورية وزيارة طبيب العيون، وتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو شاشات الهواتف واستخدام قطرات ترطيب العين، كلها طرق بسيطة للحفاظ على العين من الجفاف وضمان سلامتها.

