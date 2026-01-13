مفاجأة غير سارة لعمرو الجزار بعد اقترابه من الأهلي

شاركت السباحة المصرية فريدة عثمان في في ثلاث دورات أولمبية للسباحة مع المنتخب المصري، وحازت ثلاث ميداليات برونزية في بطولة العالم.

هنا نستعرض أبرز المعلومات عن نجمة السباحة فريدة عثمان:

أبرز المعلومات عن نجمة السباحة فريدة عثمان

ولدت في 18 يناير 1995، في إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

انضمت إلى الفريق الأولمبي المصري في سن 7 سنوات.

تعد صاحبة الرقم القياسي الأفريقي والمصري في سباق 50 متر سباحة حرة

صاحبة الرقم القياسي 100 متر سباحة حرة وفراشة

أفضل إنجازاتها سباق 50 متر فراشة الذي حققتها في بطولة العالم للناشئين للسباحة عام 2011، وكانت أول مصرية تفوز بميدالية ذهبية في البطولة

مثلت مصر في دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012، وجاءت في المركز 41.

عائلة فريدة عثمان

ولديها، راندا السلاوي وهشام عثمان، أطباء أسنان، ودرسا في جامعة إنديانا بجامعة بوردو.

بدأت فريدة مسيرتها في السباحة وعمرها 5 سنوات مع شقيقها أحمد