دراسة: غثيان الحمل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة طويلة الأمد

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من كلية كينجز كوليدج لندن عن وجود رابط بين القيء والغثيان الشديدين خلال فترة الحمل وزيادة احتمالية تعرض الطفل لبعض المشكلات الصحية العصبية والنفسية.

وشملت الدراسة 476,857 امرأة حامل تم تشخيص إصابتهم بفرط القيء الحملي، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".

وأوضحت الدراسة أن فرط القيء الحملي قد يؤثر على ما يصل إلى 3.6% من جميع حالات الحمل.

ووجد الباحثون أن زيادة في خطر الإصابة بأكثر من 50% في 13 حالة، بما في ذلك ذهان ما بعد الولادة، واضطراب ما بعد الصدمة.

وتضاعفت هذه المخاطر في حالات اعتلال الدماغ فيرنيكه، وهو حالة عصبية ناجمة عن نقص فيتامين ب1، ومتلازمة إعادة التغذية، وهي مضاعفات تحدث عند تقديم الطعام بسرعة كبيرة لشخص يعاني من سوء التغذية، واضطرابات الأكل، والاكتئاب.

كما أن غثيان الحمل الشديد ارتبط باكتئاب ما بعد الولادة، والذي كان احتمال الإصابة به أعلى بمقدار 2.7 مرة.

فرط نشاط الغدة الدرقية

ويعد فرط نشاط الغدة الدرقية السبب الأكثر شيوعاً لدخول المستشفى في الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، وتختفي معظم حالات فرط نشاط الغدة الدرقية (ولكن ليس جميعها) بدءًا من الثلث الثاني من الحمل.

وتعاني المصابات بفرط نشاط الغدة الدرقية من غثيان وقيء شديدين ومطولين، ما يؤدي إلى الجفاف وفقدان الوزن، والقلق وعدم اليقين من قدرتهن على تحمّل الحمل.

