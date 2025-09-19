5 أعراض تكشف عن وجود مشكلات في النظر

كتبت- نرمين ضيف الله:

صحة العيون لا تقل أهمية عن أي عضو آخر في الجسم، فالرؤية السليمة تمنحك القدرة على ممارسة حياتك اليومية بأمان وراحة.

لكن في كثير من الأحيان، قد تظهر علامات خفية تنذر بوجود مشكلات في النظر تحتاج إلى استشارة الطبيب بسرعة.

فيما يلي أبرز 5 أعراض شائعة قد تكشف عن وجود مشكلة بصرية، وفق موقعي "ويب ميد"، "هيلث لاين".

1- تشوش وضبابية الرؤية

إذا وجدت صعوبة في رؤية الأشياء بوضوح أو لاحظت أن الصور والأشخاص يظهرون أمامك بشكل ضبابي، فقد يكون الأمر مرتبطًا بقصر أو طول النظر، أو حتى بداية الإصابة بالمياه البيضاء.

2- الصداع المتكرر

الصداع المتواصل، خصوصًا بعد الجلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر أو أثناء القراءة، قد يكون دلالة على إجهاد العين أو الحاجة لارتداء نظارات طبية.

3- صعوبة الرؤية ليلًا

ضعف الرؤية في الإضاءة الخافتة أو أثناء القيادة ليلاً من العلامات التي يجب الانتباه إليها، لأنها قد ترتبط بخلل في عدسة العين أو بداية نقص فيتامينات مهمة لصحة النظر.

4- رؤية هالات أو نقاط سوداء

ظهور بقع عائمة أو ومضات ضوئية بشكل متكرر قد يشير إلى وجود مشكلات في الشبكية، وهي من الحالات التي تستدعي التدخل الطبي المبكر لتجنب المضاعفات.

5- الحاجة للاقتراب أو الابتعاد عند القراءة

إذا وجدت نفسك تقرّب الكتاب أو الهاتف من وجهك كثيرًا، أو العكس تبتعد به لترى بوضوح، فهذه علامة واضحة على وجود مشكلة في انكسار الضوء بالعين، تحتاج لفحص نظر شامل.

اقرأ أيضًا:

قبل بداية المدارس.. أطعمة ممنوع وضعها في اللانش بوكس

حكاية أغرب مطعم في العالم.. يقدم أطباقا تطفو في الهواء

بيلا حديد تكشف معاناتها مع مرض لايم.. تعرّف على الأعراض وطرق الوقاية

أصيبت به كيت ماكينون.. علامات تكشف الإصابة بـ"اللسان الجغرافي"

8 طرق فعالة لخفض الكوليسترول الضار.. عليك اتباعها