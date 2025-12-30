6 علامات تكشف عن التهابات القولون العصبي ليلًا.. احذرها

كتبت- أسماء العمدة

يعاني ملايين الأشخاص من القولون العصبي، إلا أن بعض الأعراض الليلية قد تكون مؤشرا على التهابات نشطة أو تهيج شديد في القولون، ما يستدعي الانتباه وعدم الاستخفاف بها، خاصة إذا أثرت على النوم وجودة الحياة.

وتعليقا على ذلك يقول الدكتور سعيد شلبي، أن ظهور أعراض القولون العصبي ليلا بشكل متكرر قد يشير إلى خلل وظيفي أو التهابي يحتاج إلى تقييم طبي.

آلام حادة في البطن توقظ المريض من النوم

وأضاف سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، يُعد الاستيقاظ المفاجئ على ألم قوي في أسفل أو منتصف البطن من العلامات المقلقة، وقد يدل على تهيج شديد في القولون أو تقلصات معوية غير طبيعية.

انتفاخ شديد وغازات ليلية

وتابع من خلال تصريح لمصراوي، زيادة الغازات والانتفاخ أثناء الليل قد تسبب شعورا بالضغط وعدم الراحة، وغالبًا ما ترتبط بسوء الهضم أو حساسية القولون لبعض الأطعمة.

إسهال أو إمساك ليلي مفاجئ

وأكد شلبي، اضطراب حركة الأمعاء خلال ساعات الليل، سواء بالإسهال المتكرر أو الإمساك المؤلم، يُعد من الإشارات التي قد تدل على نشاط غير طبيعي في القولون.

الشعور بعدم اكتمال الإخراج

وأشار إلى أن يعاني بعض المرضى من إحساس مزعج بالحاجة المتكررة لدخول الحمام دون راحة حقيقية، وهي علامة شائعة في حالات القولون العصبي الالتهابي.

غثيان أو حموضة ليلية

ارتجاع الأحماض أو الشعور بالغثيان أثناء الاستلقاء قد يرتبط بتهيج الجهاز الهضمي، ويزداد سوءًا مع التوتر أو تناول وجبات ثقيلة قبل النوم.

قلق وتوتر مصاحب للأعراض

يرتبط القولون العصبي ارتباطا وثيقا بالحالة النفسية، وقد يؤدي القلق الليلي إلى تفاقم الأعراض، ما يخلق حلقة مفرغة من الألم واضطراب النوم.

وأختتم شلبي:" يجب تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم وتقليل الكافيين والمشروبات الغازية، والالتزام بوجبة عشاء خفيفة والتحكم في التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء".