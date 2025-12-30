قبل فوات الأوان.. 3 خطوات للوقاية من حرقة المعدة

كتب - محمود عبده:

قد تكون حرقة المعدة مصدر إزعاج عابر للكثيرين، لكنها بالنسبة للبعض قد تتحول إلى مشكلة صحية خطيرة على المدى الطويل، خصوصا إذا تطورت إلى حالة تسمى "مريء باريت"، التي قد تمهد للإصابة بسرطان المريء، بحسب ما ورد في موقع "فوكس نيوز".

يحدث مريء باريت عندما تتعرض بطانة الجزء السفلي من المريء للحمض بشكل متكرر، فتتكيف الخلايا بطريقة غير طبيعية تشبه خلايا المعدة، ما يزيد خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.

وتشير الدراسات إلى أن 3% إلى 13% من المصابين بهذه الحالة قد يصابون بالسرطان لاحقا، لكن الغالبية العظمى لا تتعرض له.

كيف يحدث الضرر؟

وفقا للدكتور داريل جيوفري، أخصائي صحة الأمعاء والتغذية، تكمن المشكلة في ارتجاع الحمض المستمر إلى المريء بسبب ضعف العضلة العاصرة المريئية السفلية أو ما يسميه "بوابة الحمض".

وتتأثر هذه البوابة بعدة عوامل يومية مثل نقص المغنيسيوم، التوتر، الكحول، قلة النوم، والجفاف، أو تناول وجبات متأخرة.

علامات تحذيرية تستوجب الانتباه:

-صعوبة البلع أو الإحساس بأن الطعام عالق

-شعور بكتلة في الحلق أو تقرحات بالفم

-حرقة مستمرة حتى أثناء الصيام

-بحة صوت مزمنة أو سعال مستمر

طرق الوقاية:

- اتباع قاعدة الـ3 ساعات، يجب عليك تجنب تناول الطعام قبل 3 ساعات من النوم.

- زيادة مخزون المغنيسيوم من خلال الأطعمة مثل الأفوكادو، السبانخ، بذور اليقطين واللوز، أو المكملات الغذائية.

- تقليل الكافيين والكحول، وتجنب الشوكولا، الأطعمة الدسمة، الحارة، الثوم، البصل، والسكريات، وشرب الماء بكميات معتدلة صباحا بدلا من الليل.