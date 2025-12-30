عشبة طبيعية قد تخفف آلام التهاب المفاصل

في ظل تزايد معدلات الإصابة بالتهابات المفاصل حول العالم، يواصل الباحثون البحث عن بدائل طبيعية قد تسهم في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، مع آثار جانبية أقل مقارنة بالعلاجات التقليدية.

وفي هذا السياق، سلّطت دراسة علمية حديثة الضوء على نبتة شائعة في الطب الشعبي البرازيلي، قد تحمل أملاً جديدًا لمرضى التهاب المفاصل.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily، توصل باحثون في البرازيل إلى أن نباتًا ساحليًا يُعرف باسم «رداء يوسف» (Joseph’s Coat)، واسمه العلمي Alternanthera littoralis، يمتلك خصائص واعدة في تقليل الالتهاب وحماية المفاصل. وقد نُشرت نتائج الدراسة في دورية Journal of Ethnopharmacology العلمية.

ويُستخدم هذا النبات منذ أجيال في الطب التقليدي لعلاج الالتهابات والعدوى، إلا أن فعاليته لم تخضع سابقًا لدراسات علمية دقيقة.

وسعت الدراسة الجديدة إلى سد هذه الفجوة، من خلال تحليل المستخلص الإيثانولي للأجزاء الهوائية من النبات، وتحديد المركبات النشطة المسؤولة عن تأثيره العلاجي.

وأُجريت الأبحاث بتعاون بين عدة جامعات برازيلية، من بينها جامعة غراندي دورادوس، وجامعة كامبيناس، وجامعة ولاية ساو باولو. وبدأت الدراسة بتحليل كيميائي متقدم، تلاه اختبار التأثير المضاد للالتهاب على نماذج مخبرية لالتهاب المفاصل.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في تورم المفاصل، وتحسنًا في مؤشرات صحة الأنسجة، إلى جانب تعديل بعض العوامل المحفزة للالتهاب في الجسم، ما يشير إلى امتلاك النبات خصائص مضادة للأكسدة وقدرة على حماية المفاصل من التلف.

كما كشفت اختبارات السلامة أن المستخلص يتمتع بملف أمان مشجّع عند الجرعات التي جرى اختبارها، وهو عنصر أساسي في أي مسار لتطوير علاج طبيعي مستقبلي.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن هذه النتائج لا تعني جاهزية النبات للاستخدام الطبي المباشر، مؤكدين الحاجة إلى تجارب سريرية على البشر ودراسات أوسع لتحديد الجرعات المناسبة والتأكد من الفاعلية.

وتفتح هذه الدراسة الباب أمام إعادة النظر في النباتات الطبية التقليدية ضمن إطار علمي حديث، بما قد يسهم مستقبلًا في تطوير خيارات طبيعية تخفف آلام التهاب المفاصل وتحسن جودة حياة المرضى.