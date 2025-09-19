ما تأثير برودة الطقس على صحة دماغك؟

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، لا يتأثر الجسم فقط بالبرد، بل يمتد تأثير الطقس البارد ليصل إلى الدماغ ووظائفه الحيوية الدراسات الحديثة تكشف أن الأجواء الباردة قد تحمل آثارًا مزدوجة، بعضها إيجابي وبعضها سلبي.

زيادة التركيز والنشاط الذهني

وبحسب ما جاء عبر صحيفة،medicalxpress، أن الطقس البارد يساعد على زيادة اليقظة وتحسين الانتباه، حيث يبذل الدماغ جهدًا أقل في تنظيم حرارة الجسم مقارنة بالأجواء الحارة، ما يمنح الإنسان قدرة أفضل على التركيز والإنتاجية.

خطر الصداع والتوتر

في المقابل، قد يسبب التعرض المفاجئ لدرجات حرارة منخفضة انقباض الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع أو ما يعرف بصداع الطقس البارد. كما يمكن أن يساهم البرد في رفع مستويات التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص.

تأثير على الدورة الدموية

انخفاض الحرارة يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، وهو ما قد يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ في بعض الحالات، مسببًا الدوخة أو ضعف التركيز، خاصة عند مرضى القلب أو ضغط الدم.

النوم والمزاج

الطقس البارد يساعد على النوم العميق، لكن قلة التعرض للشمس في الشتاء قد تؤدي إلى انخفاض هرمون السيروتونين، ما يزيد من احتمالية الإصابة بما يُعرف بـ اكتئاب الشتاء.

كيف تحمي دماغك في الشتاء؟

ارتداء قبعة أو غطاء رأس للحفاظ على حرارة الجسم.

شرب المياه الدافئة باستمرار للحفاظ على الدورة الدموية.

التعرض للشمس يوميًا قدر الإمكان.

ممارسة الرياضة الخفيفة لزيادة تدفق الدم للدماغ.

