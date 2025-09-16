هل يسبب سكري الحمل التوحد؟.. دراسة تكشف

كتب – سيد متولي

كشفت دراسة أن الإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل ترتبط بتراجع في الوظائف العقلية لدى الأمهات، وقد تزيد من خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد.

ومن المقرر عرض الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري في فيينا، المنعقد في الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، استندت الدراسة إلى مراجعة وتحليل 48 دراسة رصدية سابقة، شملت أكثر من 9 ملايين حالة حمل.

ووجد الباحثون أن الأطفال المولودين لأمهات مصابات بسكري الحمل واجهوا خطرا أعلى بنسبة 45% للتأخر النمائي الكلي والجزئي، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 36% للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وكانوا أكثر عرضة بنسبة 56% للإصابة باضطراب طيف التوحد.

وقال فريق البحث من جامعة سنغافورة: "بالنظر إلى تزايد انتشار سكري الحمل في حالات الحمل، فإن النتائج تؤكد أهمية الإدارة الدقيقة والفحص المبكر للحد من هذه المضاعفات العصبية الإدراكية واكتشافها، سواءً للأمهات أثناء الحمل أو للأطفال بعد الولادة".

وأضافوا: "تؤكد نتائجنا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة الصحية العامة المهمة التي تشكل مخاطر كبيرة على الخلل الإدراكي لكل من الأمهات والأبناء".

وعادةً ما يشفى سكري الحمل بعد الولادة، ولكنه قد يسبب مضاعفات أثناء الحمل وبعده، مثلاً، تكون الأمهات أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم والولادة القيصرية، ويكون أطفالهن أكثر عرضة للولادة المبكرة، ووزن زائد مقارنة بعمر الحمل، ونقص سكر الدم لدى حديثي الولادة.