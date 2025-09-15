4 علامات تنذر بهشاشة العظام.. وإليك الأسباب

كتبت- أسماء مرسي:

هشاشة العظام حالة تُضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر حتى مع إصابات بسيطة أو عند السقوط، غالبا ما لا تظهر أعراض واضحة، ولا يتم اكتشافها إلا بعد حدوث كسر.

وفقا لموقع "health"، إليك أسباب وأعراض هشاشة العظام:

أسباب هشاشة العظام

مع التقدم في العمر، تصبح العظام أقل كثافة، خاصة بعد سن 35، وتفقد النساء الكثافة بشكل أسرع بعد انقطاع الطمث، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة تشمل:

أمراض الغدد والهرمونات.

مشكلات الامتصاص والهضم.

الالتهابات المزمنة.

التدخين.

الإفراط في تناول الكحول.

تناول بعض الأدوية.

وجود تاريخ عائلي للمرض.

أعراض هشاشة العظام

المرض يتطور ببطء ولا يصاحبه أعراض واضحة، في كثير من الحالات، يُكتشف فقط بعد التعرض لكسر، وفي بعض الحالات المتقدمة، يظهر انحناء في الظهر نتيجة كسر الفقرات.

هناك بعض العلامات الشائعة لهذا المرض، وتشمل:

الكسور المتكررة أو السهلة.

آلام الظهر.

ضعف عام في العظام.

سهولة الكدمات أو الكسر عند السقوط.

