فحص دم يتنبأ بسرطان الرأس والرقبة قبل ظهوره بـ 10 سنوات

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى ماساتشوستس في بوسطن أن فحص دم جديد يمكنه الكشف عن سرطانات الرأس والرقبة الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) قبل ظهور الأعراض بـ 10 سنوات.

وتبحث الدراسة الحمض النووي الذي تطلقه الأورام المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري في مجرى الدم.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الفحص إيجابية في 27 عينة دم من أصل 28 عينة مأخوذة من مرضى سرطان مستقبليين، وسلبية في 28 عينة مأخوذة من أشخاص أصحاء.

وكشفت الدراسة عن شظايا مجهرية من الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري انفصلت عن الورم، ودخلت مجرى الدم، وفقا لـ "هيلث داي".

وقال الباحثون: "تظهر دراستنا أنه يمكننا الكشف بدقة عن سرطانات الرأس والرقبة المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري لدى من لا تظهر عليهم أعراض، وذلك قبل سنوات عديدة من تشخيص إصابتهم بالسرطان".

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، عزز الفريق دقة الفحص، مما مكّنه من تحديد 27 حالة سرطان من أصل 28 حالة، بما في ذلك عينات جُمعت قبل التشخيص بعشر سنوات.

وينتشر فيروس الورم الحليمي البشري في المقام الأول عن طريق التلامس الجلدي، ولكنه قد ينتقل أيضاً من الأم إلى رضيعها، إذا كانت مصابة به وقت الولادة.

