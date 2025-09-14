هل تسرع حمية الكيتو شيخوخة الرجال؟ دراسة تكشف

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من من جامعة تكساس أن حمية الكيتو تؤثر بشكل مختلف على الشيخوخة بين الذكور والإناث.

وأظهرت الدراسة أن الحمية لم تسرع من شيخوخة الإناث، بينما تسببت في تسريع شيخوخة الذكور، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وأشارت الباحثون إن وجود هرمون الإستروجين لدى الإناث ساهم في منع التأثير المسرع للشيخوخة الذي يسببه نظام الكيتو الغذائي.

كما أن علاج الذكور بـالإستروجين والإستراديول ومضادات الأكسدة ساعد على الحد من آثار الشيخوخة المتسارعة التي يسببها نظام الكيتو الغذائي

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي الكيتوني الشائع الاستخدام للتنحيف، أو الكيتو، قد يُسرّع عملية الشيخوخة.

لكن الدراسة الجديدة تفيد بأن هذا التأثير للنظام الغذائي يقتصر في المقام الأول على الذكور.

وقال الباحثون"إن نظام الكيتو الغذائي يُنتج إجهاداً تأكسدياً زائداً، ما يُسرّع شيخوخة الخلايا من خلال إنتاج خلايا مُسنّة".

وحمية الكيتو هي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين، يُحوّل مصدر الطاقة الأساسي للجسم من الكربوهيدرات إلى الدهون. في الظروف العادية، تُعدّ الكربوهيدرات الوقود المفضل للجسم، وخاصةً للدماغ".

وبشكل عام، ينصح الخبراء بعدم اتباع حمية كيتو لفترة طويلة الأمد، لتأثيرها على صحة القلب، وأن يكون ذلك تحت إشراف أخصائي تغذية.

كما أن اتباع نظام غذائي مضاد للأكسدة فقط قد يساعد أيضاً في تقليل آثار الشيخوخة إلى حد ما.

