إدارة معلومات الطاقة: ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في أمريكا



وكالات

قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر.

أضافت الإدارة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 405 آلاف برميل إلى 424.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، مقارنة بتوقعات المحللين بتراجعها 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 707 آلاف برميل خلال الأسبوع.

قالت الإدارة، إن استهلاك الخام بالمصافي انخفض 212 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.2%.

وذكرت الإدارة، أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 2.86 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 228.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 202 ألف برميل إلى 118.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 440 ألف برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 609 آلاف برميل يوميا إلى 2.47 مليون برميل يوميا، وفقا للغد.