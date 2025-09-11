كيف يساعد النظام الغذائي الصحي على تخفيف آلام المفاصل؟

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا أن اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يخفف بشكل كبير من آلام العضلات والمفاصل المزمنة، حتى دون فقدان كبير في الوزن.

وشملت الدراسة 104 بالغين يعانون من الوزن الزائد، واتبعوا نظاما غذائيا صحيا لمدة 3 أشهر.

أظهرت النتائج أن انخفاض الآلام بنسبة 50%، بغض النظر عن مقدار الوزن المفقود، ما يُبرز دور جودة الطعام في تخفيف الألم، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ووفق الباحثة الرئيسية، سو وارد، فإن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم، ساعد المشاركين في تقليل التهابات الجسم وتحسين جودة حياتهم، حتى قبل أن تظهر نتائج فقدان الوزن.

كما انخفض استهلاك السعرات بنسبة 30%، وتحسنت جودة النظام الغذائي بنسبة 22%، وانخفضت معدلات الألم من 50% إلى 24%، وأبلغ المشاركون عن تحسن واضح في الحالة النفسية والبدنية.

وأشارت الدكتورة أليسون هيل، المشاركة في الدراسة، أن هذه النتائج تعزز فكرة أن "الأكل الجيد ليس فقط للوقاية من الأمراض المزمنة، بل له أيضا تأثير فوري على نوعية الحياة".

وتدعو الدراسة إلى النظر في التغذية كوسيلة فعالة لإدارة الألم المزمن قبل فقدان الوزن.