ما خطورة ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نورث وسترنو أن الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في سن السابعة قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف الخمسينيات من عمرهم

وارتفعت احتمالية الخطر بشكل أكبر لدى الأطفال الذين سجلت قراءات ضغط دمهم ضمن أعلى 10% بالنسبة لأقرانهم من نفس العمر، والجنس، والطول.

وتبحث الدراسة تأثير ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) والانبساطي (الرقم السفلي) لدى مجموعة متنوعة من الأطفال، وتسعى لتحديد مدى تأثيرهما على خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

وقد يرتبط ارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة بحالات صحية خطيرة بعد سنوات عديدة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون: "ارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الوفاة بنسبة 40% إلى 50% على مدى العقود الخمسة التالية من حياة الفرد".

وأضافت: "تبرز نتائجنا أهمية فحص ضغط الدم في مرحلة الطفولة والتركيز على استراتيجيات لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية المثلى بدءًا من مرحلة الطفولة".

وتوصي إرشادات الممارسة السريرية الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بفحص ضغط الدم في المواعيد السنوية لطبيب الأطفال، بدءاً من سن 3 سنوات.

