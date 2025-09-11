كيف تساعد التمارين الرياضية على محاربة الاكتئاب؟

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور نيكولاس فابيانو الطبيب النفسي الكندي إن الرياضة ليست أمرا ثانويا، بل تعتبر أمر مهم في خطة علاج الاكتئاب.

وقال الطبيب إن النشاط البدني قد يسهم في تخفيف أعراض الاكتئاب، وفقا لـ "المجلة البريطانية للطب الرياضي".

ومع ذلك، فهو لا يقترح اتباع نهج عام يشبه "المشي"، لكن ينصح بوضع خطط تمارين رياضية منظمة وفردية تتبع مبدأ التكرار والشدة والوقت والنوع، لضمان ملاءمتها لاحتياجات كل مريض وقيود نمط حياته.

وحث فابيانو على ضرورة دمج التمارين الرياضية بشكل فعال في المنظومة الصحية، موضحا أن ذلك يتطلب إدراجها في المناهج الدراسية لكليات الطب، واعتمادها كجزء من الإرشادات العلاجية السريرية، وضمان تغطيتها من قبل التأمين الصحي

كما أكد إلى أهمية توفير التسهيلات مثل المتخصصين في التمارين البدنية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، لتكون جزءاً من المتابعة الطبية.

