عندما نفكر في الأطعمة المفيدة للدماغ، نميل بطبيعتنا إلى الفواكه والخضراوات والمكسرات والدهون الصحية، ولكن ماذا عن الأطعمة التي تُلحق الضرر بالدماغ تدريجيًا؟.

وبحسب timesofindia، لا يتعلق الأمر بالكربوهيدرات المكررة أو الأطعمة المقلية، بل بما نستهلكه يوميًا، بل بشكل شبه يومي - نعم، نتحدث عن السكر، وتحديدًا السكر السائل، أي المشروبات السكرية.

يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغنية بالسكر والأطعمة المُحلاة إلى تلف الدماغ تدريجيًا عند تناولها يوميًا، يعمل الدماغ من خلال عدة عناصر أساسية تشمل الذاكرة والمزاج والتركيز وتقييم خطر الإصابة بالخرف.

عملية دخول السكر إلى الدماغ

يؤدي استهلاك المشروبات الغازية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والشاي المحلى إلى دخول السكر بسرعة إلى الدم والدماغ.

يحتاج الجسم إلى إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين عند ارتفاع مستويات السكر في الدم فجأة، وتتكرر هذه العملية عدة مرات على مر السنين، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الدماغ.

يعتمد الدماغ على الجلوكوز في وظائفه، ولكنه يحتاج إلى تدفق مستمر ومنظم لهذه المادة، بدلاً من التعرض لارتفاعات وانخفاضات سريعة، يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر على مدى عدة سنوات إلى تلف خلايا الدماغ عن طريق تحفيز الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

المشروبات الحلوة وعقول الأطفال والانتباه

يُعدّ التعرّض المبكر للمشروبات السكرية ضارًا بشكل خاص بأدمغة الأطفال الصغار في طور النمو، تربط الدراسات بين الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر لدى الرضع والأطفال وبين زيادة مشاكل الانتباه والسلوك لاحقًا.

أظهرت دراسة كورية واسعة النطاق أن الأطفال الذين تناولوا أكثر من 200 مل من المشروبات السكرية يوميًا قبل بلوغهم عامهم الثاني، أصيبوا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بنسبة أعلى من الأطفال الذين تناولوا كميات أقل، وتشير دراسات أخرى في إسبانيا والصين إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية لدى الأطفال في سن المدرسة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وانخفاض مستوى الأداء المعرفي.

فقدان الذاكرة ومشاكل التفكير

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر لفترات طويلة إلى آثار ضارة تُضعف الذاكرة، والقدرات التعليمية، ومعالجة المعلومات. وتظهر أعراض مثل تشوش الذهن وضعف التركيز قبل أن تتطور الحالة إلى المرحلة التالية.

تُظهر الدراسات أن الأطفال الذين يشربون الكثير من المشروبات السكرية في سن مبكرة، سيحققون مستويات ذكاء أقل عندما يكبرون بناءً على أدائهم في الاختبارات المعرفية.

يواجه الأشخاص الذين يشربون الكثير من السكر والمشروبات المحلاة مخاطر صحية تضر بوظائف الدماغ لأن عادات الشرب هذه تزيد من خطر إصابتهم بالخرف.

كيفية حماية دماغك من السكر

إن الأشخاص الذين يشربون كميات أقل من المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، سيحافظون على قدراتهم على الذاكرة ومهارات التركيز، ما سيفيد صحة الدماغ على المدى البعيد.

ينبغي استبدال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعلبة بالماء والشاي غير المحلى، بالإضافة إلى ماء الليمون والخيار والأعشاب.

حافظ على كميات صغيرة من الحلويات وتناولها بشكل متقطع، وتجنب إعطاء المشروبات السكرية للأطفال الرضع والصغار لتقليل خطر إصابتهم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في المستقبل، بالإضافة إلى تقليل المخاطر المعرفية.