بداية اليوم تلعب دورًا كبيرًا في جودة بقية الساعات، فالعادات الصباحية البسيطة يمكن أن تغيّر مزاجك، طاقتك، وتركيزك طوال اليوم من دون تعقيد.

إليك عادات صباحية بسيطة تغيّر يومك للأفضل، وفق "Best Way Health".

استيقاظ مبكر وتنظيم الوقت

من أهم العادات التي تُحدث فرقًا كبيرًا هو الاستيقاظ قبل وقت العمل أو الالتزامات بوقت كافٍ، ما يمنحك فرصة لبدء يومك بهدوء بدون التسرّع والضغط.

شرب الماء فورًا بعد الاستيقاظ

جسمك يفقد السوائل أثناء النوم، وبالتالي شرب كأس من الماء أول شيء يساعد على ترطيب الجسم وتحريك عمليات الأيض ويزيد من وضوح الذهن.

ممارسة بعض التمارين الخفيفة

حتى بضع دقائق من التمدّد أو المشي الخفيف تساعد على تنشيط الدورة الدموية، تخفيف التوتر، وزيادة الطاقة.

التعرض لأشعة الشمس الطبيعية

التعرّض لأشعة الشمس صباحًا يساعد في تنشيط الجسم وتحسين المزاج، كما يُضبط إيقاعك الحيوي ويزيد من شعورك بالنشاط.

تناول فطور صحي متوازن

اختيار فطور غني بالبروتين والألياف يعزز الطاقة ويمنع الشعور بالكسل أو الجوع المفاجئ خلال الصباح.

تجنّب الهاتف في أول دقائق

البداية بتفقد الرسائل أو وسائل التواصل تزيد من التوتر وتشتت الانتباه، لذا الأفضل تأجيلها وبدء اليوم بنشاطات مفيدة أولًا.

كتابة أهدافك اليومية

تخصيص بضع دقائق لتحديد ما تريد إنجازه خلال اليوم يساعد في الحفاظ على التركيز والتحفيز لتحقيق هذه الأهداف.

ممارسة الامتنان أو التأمل البسيط

التوقف لحظة للتفكير في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها أو التأمّل في الصباح يمكن أن يقلل التوتر ويمنحك وضوحًا نفسيًا.