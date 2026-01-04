6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

الكليتان من أهم أعضاء الجسم، فهما يساهمان في تصفية الدم، موازنة السوائل، وإنتاج هرمونات أساسية لصحة القلب والعظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء، لذلك، مراقبة وظائف الكلى تعتبر خطوة أساسية للحفاظ على صحتك العامة.

إليك أبرز العلامات التي تساعدك على معرفة ما إذا كانت كليتيك تعملان بكفاءة، وفقا لموقع "massh".

صحة البول

البول من أهم العلامات التي تدل على صحة الكلى، إذا كان صافيا، ولونه ورائحته وقوامه طبيعي، هذا يشير إلى أن الكليتين تعملان بشكل جيد، أما التغيرات المستمرة في اللون أو الرائحة أو القوام تكون علامة على مشكلات في الكلى.

معدل التبول الطبيعي

التبول المنتظم والثابت مؤشر جيد على صحة الكلى، أما التغير المفاجئ في عدد مرات التبول أو التبول الليلي المتكرر يدل على خلل في وظائف الكلى.

عدم وجود الالتهابات والانتفاخ

الانتفاخ تحت العينين أو في أطراف الجسم يكون علامة على تلف الكلى، إذا لم يكن هناك تورم مستمر أو غير معتاد، ذلك دليل على سلامة هذا العضو الحيوي.

نوم جيد

صحة الكلى تؤثر على جودة النوم، عدم تصفية السموم بشكل سليم يؤدي إلى مشكلات في النوم، إذا كنت تنام جيدا، فهذا مؤشر إيجابي على كفاءتهما.

بشرة صافية وصحية

الكلى الصحية تساعد على إزالة السموم من الدم، ما ينعكس على بشرة صافية ورطبة، الجفاف المستمر أو الحكة أو ظهور البثور يشير إلى خلل في وظائف الكلى.

خلو الجسم من التشنجات العضلية

التشنجات المتكررة في عضلات الجسم، خاصة في الجزء السفلي، تشير إلى اضطرابات في الكلى، أما التشنجات العرضية بعد ممارسة الرياضة أمر طبيعي.

طرق الوقاية من أمراض الكلى

وفقًا لموقع "healthline"، هناك عدة خطوات فعالة يمكن اتباعها للحفاظ على صحة الكلى والوقاية من أمراضها:

شرب كمية كافية من الماء

الترطيب المستمر يسهم في تنظيف الكلى ومنع تراكم السموم، ويعد من أهم طرق الوقاية الطبيعية.

ضبط مستوى السكر وضغط الدم

إذا كنت مصابا بمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فإن السيطرة على هذه الحالات ضرورية لحماية الكلى من التلف على المدى الطويل.

تقليل تناول الملح

الحد من الصوديوم يساعد على تقليل ضغط الدم وحماية الكلى من الضرر الناتج عن الإجهاد المزمن.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يضر بالأوعية الدموية ويزيد الضغط على الكلى، لذا الإقلاع عنه خطوة أساسية لصحة الكلى والجسم بشكل عام.

توخ الحذر عند استخدام الأدوية دون وصفة طبية

الإفراط في تناول أدوية مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين يؤدي إلى تلف الكلى، لذلك من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا بشأن الجرعات.

تجنب تناول بعض الأطعمة

العديد من الأطعمة تسهم في تكوين حصى الكلى، وتشمل الأطعمة الغنية بالصوديوم، البروتين الحيواني مثل لحم البقر والدجاج، حمض الستريك الموجود في الحمضيات "برتقال، ليمون، جريب فروت"، بالإضافة إلى الأوكسالات الموجودة في الشمندر، السبانخ.

استشارة الطبيب

تناول مكملات الكالسيوم يجب أن يكون تحت إشراف طبي، لأن بعض المكملات تزيد من خطر تكون حصى الكلى.