احرص عليها.. 5 فوائد للكمثرى أبرزها صحة القلب

كتبت- نرمين ضيف الله

الكمثرى، من الفواكه اللذيذة ذات الطعم المميز، فهي ليست مجرد فاكهة عادية بل تحمل بداخلها فوائد صحية لا حصر لها.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع "مصراوي" أبرز فوائد الكمثيري، وفق ما جاء في موقع: "Healthline".

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة مهمة مثل الأنثوسيانينات والفلافونويدات، إلى جانب البوتاسيوم والألياف التي تدعم صحة القلب.

استهلاك الكمثرى يقلل من خطر أمراض القلب، كما وُجد أن تناول ثمرة أو اثنتين يوميًا يحسن من عوامل خطر متلازمة الأيض مثل ضغط الدم ومحيط الخصر.

مصدر غني بالألياف والمغذيات

الكمثرى تُعد من الفواكه التي تزخر بالألياف (حوالي 5–6 جرامات في المتوسطة)، إلى جانب فيتامينات مهمة مثل C وK، ومعادن كالبوتاسيوم.

هذه العناصر تسهم في تحسين الهضم وتقوية الصحة العامة.

تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء

فضلًا عن الألياف، تحتوي الكمثرى على البكتين (نوع من الألياف القابلة للذوبان) الذي يساهم في تحريك الأمعاء وتغذية البكتيريا النافعة، مما يحسن الهضم ويقلل الإمساك.

تقليل خطر السكري من النوع الثاني

الألياف والبوتاسيوم في الكمثرى تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تناولها بانتظام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكري، خصوصًا بسبب قدرة الألياف على إبطاء امتصاص السكر.

مضادات أكسدة محاربة للالتهاب والسرطان

الكمثرى غنية بالفلافونويدات والكومبوندات النباتية التي تساعد في تقليل الالتهاب، ومحاربة الجذور الحرة، وقد تساهم في تقليل خطر بعض أنواع السرطان.