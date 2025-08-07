إعلان

دراسة تكشف طريقة بسيطة لمحاربة السمنة الوراثية

08:00 ص الخميس 07 أغسطس 2025

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا عن طريقة بسيطة وفعالة للوقاية من زيادة الوزن لدى الأشخاص المعرضين للسمنة وراثيا.

وأوضحت الدراسة التي شملت أكثر من 1100 شخص يعانون من زيادة الوزن.

وخضع أكثر من 1100 شخص يعانون من زيادة الوزن لدراسة استمرت ثلاث سنوات.

وخلال هذه الفترة، تلقى المشاركون دورات علاج غذائي مكثفة، وقام الباحثون بتحليل البيانات الوراثية للمشاركين وأنماط تغذيتهم مع التركيز بشكل خاص على توقيت الوجبة الرئيسية اليومية.

وكشفت النتائج أن كل ساعة تأخير في موعد تناول الوجبة الرئيسية أدت إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم بأكثر من 2 كيلو جرام لدى الأشخاص ذوي المخاطر الوراثية العالية للسمنة (بناء على المؤشر متعدد الجينات PRS-BMI)، وفقا لموقع "لينتا رو".

ونجح الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الرئيسية مبكرا (قريبا من منتصف النهار) في الحفاظ على الوزن الذي خسروه بعد العلاج بشكل أفضل. ولم تُلاحظ هذه العلاقة بين توقيت الوجبة وزيادة الوزن لدى الأشخاص ذوي المخاطر الوراثية المنخفضة للسمنة.

وشدد الباحثون على أن توقيت تناول الطعام له تأثير كبير على فعالية التحكم في الوزن، خصوصا لدى حاملي "الجينات المرتبطة بالوزن الزائد".

ووجدت الدراسة أن تناول الغداء أو العشاء في وقت متأخر، خاصة بعد الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا، يقلل من فرص النجاح على المدى الطويل في السيطرة على الوزن.

ويرى الباحثون أن تعديل توقيت تناول الوجبات يمثل أسلوبا بسيطا وفعالا للوقاية من السمنة وعلاجها، وله أهمية كبيرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من استعداد وراثي لزيادة الوزن.

اقرأ أيضا:

"قهوة بالجبن".. مشروب سويدي غريب يجمع الدفء والمذاق الفريد

6 مشروبات تحارب التهاب الرئة وتطرد السموم.. منها النعناع

من الكوافير إلى الحبس.. 8 معلومات عن البلوجر أم سجدة بعد تصدرها التريند

قبل ما تشتري.. 5 علامات تضمن لك بطيخة حمراء

"رعب أغسطس".. ليه الناس بتخاف من شهر 8؟

أضرار السمنة أعراض السمنة طريقة بسيطة لمحاربة السمنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل