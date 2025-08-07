دراسة تكشف طريقة بسيطة لمحاربة السمنة الوراثية

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا عن طريقة بسيطة وفعالة للوقاية من زيادة الوزن لدى الأشخاص المعرضين للسمنة وراثيا.

وأوضحت الدراسة التي شملت أكثر من 1100 شخص يعانون من زيادة الوزن.

وخضع أكثر من 1100 شخص يعانون من زيادة الوزن لدراسة استمرت ثلاث سنوات.

وخلال هذه الفترة، تلقى المشاركون دورات علاج غذائي مكثفة، وقام الباحثون بتحليل البيانات الوراثية للمشاركين وأنماط تغذيتهم مع التركيز بشكل خاص على توقيت الوجبة الرئيسية اليومية.

وكشفت النتائج أن كل ساعة تأخير في موعد تناول الوجبة الرئيسية أدت إلى زيادة مؤشر كتلة الجسم بأكثر من 2 كيلو جرام لدى الأشخاص ذوي المخاطر الوراثية العالية للسمنة (بناء على المؤشر متعدد الجينات PRS-BMI)، وفقا لموقع "لينتا رو".

ونجح الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الرئيسية مبكرا (قريبا من منتصف النهار) في الحفاظ على الوزن الذي خسروه بعد العلاج بشكل أفضل. ولم تُلاحظ هذه العلاقة بين توقيت الوجبة وزيادة الوزن لدى الأشخاص ذوي المخاطر الوراثية المنخفضة للسمنة.

وشدد الباحثون على أن توقيت تناول الطعام له تأثير كبير على فعالية التحكم في الوزن، خصوصا لدى حاملي "الجينات المرتبطة بالوزن الزائد".

ووجدت الدراسة أن تناول الغداء أو العشاء في وقت متأخر، خاصة بعد الساعة الثالثة أو الرابعة عصرا، يقلل من فرص النجاح على المدى الطويل في السيطرة على الوزن.

ويرى الباحثون أن تعديل توقيت تناول الوجبات يمثل أسلوبا بسيطا وفعالا للوقاية من السمنة وعلاجها، وله أهمية كبيرة خاصة للأشخاص الذين يعانون من استعداد وراثي لزيادة الوزن.

