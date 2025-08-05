6 مشروبات تحارب التهاب الرئة وتطرد السموم.. منها النعناع

كتبت- شيماء مرسي



يمكن لبعض المشروبات أن توفر خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة تساعد على تقليل التهاب الرئة وتخفيف أعراض الأمراض التنفسية وطرد السموم المتراكمة في الجسم.

وفيما يلي أبرز 6 مشروبات تقلل التهاب الرئة وتطهر الجسم من التلوث، وفقا لموقع "economictimes".

شاي الزنجبيل والكركم

يتمتع كل من الزنجبيل والكركم بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن أن تساعد في تقليل التهاب الرئة وتنظيف مجاري الهواء.

الشاي الأخضر

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الكاتيكين، مما يساعد على تقليل التهاب الرئة وحماية الخلايا من الملوثات.

شاي النعناع

النعناع غني بالمنثول، وهو مزيل طبيعي للاحتقان يمكن أن يساعد على استرخاء الجهاز التنفسي وتخفيف الاحتقان.

عصير البنجر

يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A وC ومضادات الأكسدة، والتي تعتبر ضرورية لصحة الرئة ومحاربة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث.

ماء العسل والليمون

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، كما أن العسل له خصائص مهدئة يمكنها تقليل تهيج الحلق وتقوية المناعة.

عصير الرمان

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل التهاب الرئة ومحاربة الإجهاد التأكسدي.

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