"رعب أغسطس".. ليه الناس بتخاف من شهر 8؟

كتبت- أسماء مرسي:

شهر أغسطس بالنسبة للبعض مجرد أيام عادية، لكن عند آخرين يتحول إلى مصدر توتر وخوف غير مبرر، ما الذي يجعل هذا الشهر مخيفا للبعض؟

تفسير علمي ومعتقدات ثقافية

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة رشا عبد الجبار، أخصائية الصحة النفسية، لـ"مصراوي" أن هذا الشعور مرتبط بمعتقدات ثقافية عديدة دون وجود بحوث علمية مؤكدة، لكن علماء السيكولوجيا الإيجابية فسروا كيف تؤثر العوامل الخارجية مثل الطقس والبيئة على التفكير والمزاج، ما يخلق انطباعات مختلفة عن شهور معينة مثل أغسطس.

أسباب خوف البعض من أغسطس:

ارتباط الأحداث الصعبة بالشهر

عندما يمر الإنسان بتجارب مؤلمة مثل فقدان شخص عزيز، أزمة مالية أو صحية خلال أغسطس، يبدأ العقل اللاواعي في ربط هذه الأحداث بهذا الشهر، فيصبح سببا للشعور بالتشاؤم والخوف منه.

تأثير الطقس الحار على النفسية

ارتفاع درجة حرارة الجو يؤثر نفسيًا على بعض الأشخاص، مما يزيد من العصبية، التوتر، الإرهاق والتعب، وهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على المزاج.

التهيئة النفسية المسبقة

التوقعات السلبية أو الإيجابية لشهر أغسطس تؤدي دورا كبيرا، التهيئة النفسية غير الواقعية تجعل المرء يستقبل الشهر بتوتر أو خوف دون سبب حقيقي.

ارتباط أغسطس بنهاية العطلات

يربط البعض هذا الشهر بنهاية الإجازات وعودة الدراسة أو العمل، ما يزيد الضغط النفسي ويشعرهم بعدم الراحة.

الكوارث والأحداث السلبية

حدوث كوارث أو أحداث سلبية تاريخيا في هذا الشهر، يعزز فكرة الخوف من أغسطس لدى العديد من الأشخاص.

كيف تحول أغسطس إلى شهر إيجابي؟

أشارت "أخصائية الصحة النفسية" إلى أن الشهور في حد ذاتها ليست جيدة أو سيئة بطبيعتها، بل الطريقة التي نفكر بها والمعتقدات التي نحملها تجاهها هي ما يُشكل تجربتنا.

وأضافت أن إذا استقبلنا شهر أغسطس بنية إيجابية ووعي مختلف، يمكننا أن نحوله إلى فترة مليئة بالفرص والتحسن، بعيدا عن مشاعر القلق أو التوتر.

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