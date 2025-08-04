كتبت- شيماء مرسي

تصدرت البلوجر المعروفة باسم "أم سجدة"، تريند جوجل بعد القبض عليها بتهم تتضمن نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة.

وتشمل التهم أيضا الخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز معلومات عن البلوجر أم سجدة، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-بلوجر مصرية اشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

-بدأت شهرة "أم سجدة" منذ حوالي عام ونصف، بعد انتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تتحدث بصوت مرتفع داخل أحد صالونات التجميل، مما لفت أنظار الجميع إليها.

-تبلغ من العمر 28 عاما.

-ازداد عدد متابعين أم سجدة بشكل كبير نتيجة طريقتها الغربية في الكلام، واشتهرت بشكل خاص بجملة "عايزة فواتح يا وحيد".

-ظهرت أم سجدة مع البلوجر أم مكة مؤخرا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، وذلك لاحتوائه على الكثير من الألفاظ الخارجة وغير اللائقة التي تتنافى مع قيم المجتمع وآدابه.

-ونتيجة شهرتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت أم سجدة وجها إعلانيا للعديد من المنتجات.

-تلقت أم سجدة الكثير من الهدايا والدعم من المتابعين على منصة تيك توك.

-ظهرت في مقطع فيديو وهي ترتدي مجوهرات ذهبية لافتة، مما أثار شكوكا واسعة حول مصادر دخلها.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك" 2 مليون متابع.