قبل ما تشتري.. 5 علامات تضمن لك بطيخة حمراء

كتب-محمود عبده:

رغم سهولة التمييز بين الفواكه الناضجة وغير الناضجة من خلال الرائحة أو الملمس، فإن البطيخ يمثل استثناء، فلا رائحة تعتمد، ولا ملمس يكشف أسراره.

ومع ذلك، هناك دلائل يمكنها مساعدتك في اختيار ثمرة ناضجة وممتلئة بالطعم الحلو دون أن تفتحها.

وفقا لما أورده موقع Southern Living، فإن هناك مجموعة من العلامات البسيطة التي يمكن للمستهلك العادي ملاحظتها عند شراء البطيخ، تسهم بشكل كبير في معرفة مدى نضج الثمرة وجودة طعمها.

1. افحص الجذع جيدا

إذا وجدت بقايا جذع على طرف البطيخة، تحقق من لونه، فالجذع البني الجاف يدل على أن البطيخة نضجت طبيعيا، أما الجذع الأخضر، فيشير إلى قطف مبكر.

2. البقعة الأرضية

كل بطيخة لها منطقة كانت ملاصقة للأرض أثناء النمو، تعرف بـ "بقعة الأرض".

إذا كانت هذه البقعة صفراء، فهي إشارة إلى نضج الثمرة بشكل كامل، أما إذا كانت بيضاء أو مائلة للاخضرار، فقد تكون قطفت قبل تمام نضجها.

3. بقع السكر

نقاط بنية صغيرة أو خطوط داكنة على سطح القشرة، تعرف بـ"بقع السكر"، تدل على تسرب السكريات من داخل الثمرة إلى السطح، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على نضجها وامتلائها بالحلاوة.

4. القشرة الباهتة والمظهر المنتظم

اختر البطيخة ذات القشرة غير اللامعة، فالباهتة تشير إلى أنها تعرضت لأشعة الشمس واكتمل نضجها، أما القشرة اللامعة تدل غالبا على قطف مبكر.

5. لا تنس اختبار الوزن

البطيخة الناضجة تكون ثقيلة مقارنة بحجمها، نظرا لامتلائها بالعصارة.

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