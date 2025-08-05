"قهوة بالجبن".. مشروب سويدي غريب يجمع الدفء والمذاق الفريد

كتبت- شيماء مرسي

كافيوست هي مزيج من القهوة الساخنة ونوع معين من الجبن يسمى " ليباجوستو"، ويعود هذا الاسم إلى قدرة الجبن على الامتصاص، مما يسمح له باكتساب نكهة قهوة مذهلة بعد نقعه لبضع دقائق فقط.

ويتميز "ليباجوستو" بطعمه الحلو والذي يفوق حلاوة جبن الشيدر التقليدي، لذا فإن وضع بضع قطع منه في فنجان القهوة يشبه إلى حد كبير إضافة الكريمة أو الحليب المحلى.

وتعود أصول هذه القهوة إلى شمال السويد وفنلندا، ويعتقد أن شعب السامي الرحل هم أول من اكتشف هذا المزيج الفريد من القهوة والجبن خلال تنقلاتهم في تلك المناطق، وفقا لموقع "odditycentral".

ولاحظوا أن الكافيوست يساعدهم على حل مشكلات نقص الصوديوم لديهم وأيضا الشعور بالدفء وإمداد الجسم بالطاقة.

وقد لا يبدو مزيج القهوة والجبن مثاليا لمعظم الأشخاص، ولكن في الدول الاسكندنافية تزداد شعبية الكافيوست.

وتقدم المقاهي المتخصصة الكافيوست بشكل متزايد، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الجبن المصنوع من حليب البقر أو الماعز، إلى جانب جبن ليباجوستو التقليدي المصنوع من حليب الرنة.

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