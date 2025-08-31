كيف يؤثر الوزن الزائد على كبار السن؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن مرضى السمنة المفرطة لم يسجلوا معدلات وفاة أعلى مقارنة بغيرهم، لكنهم واجهوا معدلات مضاعفات أكبر بكثير، فقد عانى ما يقرب من 8 من كل 10 منهم من مضاعفات صحية.

وأشار الباحثون إن هذه النتائج تتحدى الاعتقاد السائد بأن الوزن الطبيعي هو الخيار الأكثر أمانا لكبار السن قبل الخضوع للعمليات الجراحية.

لسنوات، كرر الأطباء رسالة مألوفة: إذا كنت مقبلًا على إجراء عملية جراحية، فإن فقدان الوزن يمكن أن يحسن فرصك في التعافي بسلاسة، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وغالباً ما تشجع المستشفيات المرضى على إنقاص وزنهم قبل الإجراءات الاختيارية، مشيرةً إلى مخاطر مثل العدوى وإجهاد القلب وصعوبة التنفس لدى الأشخاص ذوي الوزن الزائد.

لكن الدراسة الجديدة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، والتي تابعت أكثر من 400 شخص فوق سن الـ 65، تشير إلى أن هذه النصيحة قد لا تنطبق على الجميع بالتساوي.

وتفيد النتائج بأن القليل من الوزن الزائد قد يكون وقائياً في بعض الأحيان لكبار السن.

