تقوي قلبك.. 6 أطعمة تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله:

القلب لا ينتظر الإنذار الطبي ليبدأ عمله في صمت، بل يُمكن لأطعمة تختارينها يوميًا أن تكون درعًا واقيًا لحمايته من المخاطر.

اعتماد وجبات بسيطة وذكية في يومك سواء في الفطور، الغداء، أو الوجبات الخفيفة يُعزز الدورة الدموية، يوازن ضغط الدم، ويخفّض الكوليسترول الضار.

في هذا التقرير، نرصد 5 مكونات يومية تلعب دورًا محورياً في دعم صحة قلبك، وفقا لموقعي "Mayo Clinic" و"EatingWell".

الأسماك الدهنية مرتين أسبوعيًا

السلمون، الماكريل، والتونة غنية بأحماض أوميجا‑3 التي تقلّل الالتهاب، تخفض الدهون الثلاثية، وتحسّن انتظام ضربات القلب، بينما إدراجها في وجباتك مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا يُعزز صحة القلب.

الخضراوات الورقية يوميًا

مثل السبانخ، الكيل، والجرجير؛ توفر فيتامينات ومعدنيات، خصوصًا فيتامين K والبوتاسيوم، وهي تساعد على توسيع الشرايين وضبط ضغط الدم، كما تدعم الكوليسترول الجيد.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا

هذه الحبوب غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تلتصق بالكوليسترول الضار وتقلّص امتصاصه، كما تُساعد على استقرار سكر الدم وضغطه، مما يحمي القلب من ضغوط غذائية.

المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون البكر

المكسرات (اللوز، الجوز، والبستاشيو): تحتوي على دهون صحية، فيتامين E، وأوميغا‑3، وتقلل الكوليسترول الالتهابي.

الأفوكادو

يوفر دهونًا أحادية مفيدة، بوتاسيومًا وأليافًا تساعد في خفض ضغط الدم.

الفواكه والتوت

الأنواع مثل التوت الأزرق، الفراولة، التفاح، البرتقال، والرمان تزخر بمضادات أكسدة وألياف، تخفّض LDL وتقلل الالتهاب، مما يدعم مرونة الأوعية وتحسن التدفق الدموي.

اقرأ أيضا:

فكرة مجنونة.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة غريبة (فيديو)

فيديو صادم.. لحظة سقوط لعبة ملاهي على الأرض



سرقت حقيبتها.. هذا ما فعلته سيدة مع فتاة إيطالية في الشارع (فيديو)

"الزفاف المنتظر".. لن تتخيل تكلفة حفل كريستيانو رونالدو وجورجينا

بعد وفاة القاضي الأمريكي الشهير.. 8 أعراض تكشف مضاعفات سرطان البنكرياس