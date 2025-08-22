هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الطعمية يوميًا

تُعدّ الطعمية من الأكلات الشعبية المحببة، ولكنها قد لا تكون الخيار الأفضل للجميع، خاصة عند تناولها بشكل يومي. فبعض الأشخاص يجب عليهم التقليل من استهلاكها أو تجنبها تمامًا لتجنب أي مشاكل صحية، وفقًا لما أشار إليه خبير التغذية أحمد صلاح لمصراوي.

من هم الأشخاص الممنوعون من تناول الطعمية يوميًا؟

مرضى القولون العصبي

تحتوي الطعمية على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان، ومركبات قابلة للتخمر (FODMAPs)، خاصةً إذا كانت مصنوعة من الفول. هذه المركبات قد تسبب انتفاخًا، وغازات، وألمًا في البطن لدى مرضى القولون العصبي.

أصحاب مشاكل الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني من عسر الهضم أو حرقة المعدة بشكل متكرر، فإن تناول الطعمية يوميًا قد يزيد من الأعراض. الطعمية المقلية تحتوي على دهون قد تكون صعبة الهضم، وتسبب ثقلاً في المعدة.

من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

الطعمية المقلية تمتص كميات كبيرة من الزيت أثناء القلي، مما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة. تناولها يوميًا يساهم بشكل كبير في زيادة الوزن ويصعب عملية التحكم فيه.

مرضى الكوليسترول وأمراض القلب

الدهون المتحولة (Trans fats) التي قد تتكون في الزيوت المستخدمة للقلي، بالإضافة إلى الدهون المشبعة في الطعمية المقلية، تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرضى السكري

الطعمية المقلية قد تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل غير مباشر، كما أن السعرات الحرارية العالية قد تسبب زيادة في الوزن، وهو ما يتعارض مع خطة علاج مرضى السكري.

مرضى الكلى

تحتوي الطعمية على نسبة عالية من البروتين النباتي، بالإضافة إلى الصوديوم (الملح) والمواد المضافة التي قد تسبب ضغطًا إضافيًا على الكلى، خصوصًا لمن يعانون من مشاكل فيها.

نصائح لتناول الطعمية بشكل صحي

إذا كنت من الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستغناء عن الطعمية، يمكن اتباع بعض النصائح لتقليل مخاطرها الصحية

الخبز بدلاً من القلي

يمكن تحضير أقراص الطعمية في الفرن بدلاً من قليها في الزيت. هذه الطريقة تقلل من السعرات الحرارية والدهون بشكل كبير.

الكمية المعتدلة

تناول الطعمية كجزء من وجبة متوازنة وبكمية محدودة، بدلاً من جعلها الوجبة الرئيسية.

إضافة الخضروات

تناول الطعمية مع كمية كبيرة من الخضروات الورقية والسلطة لتعويض بعض من آثارها.

