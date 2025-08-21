احرص عليها.. نبتة عطرية تقوي الذاكرة وتحارب السرطان

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون أن عشبة إكليل الجبل قد تساعد على تعزيز الذاكرة ومنع انتشار الخلايا السرطانية والوقاية من الخرف.

وأوضح الباحثون أن عشبة إكليل الجبل تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية النباتية، لذا فهي تسهم في حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة والإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهي كلها عوامل رئيسية للإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.

كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الميكروبات، إذ جرى استخدامه منذ فترة طويلة في الطب التقليدي لمحاربة العدوى وتسريع التئام الجروح، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويعد إكليل الجبل مصدر غني بفيتامينات أ، ج، وب6، بالإضافة إلى معادن أساسية كالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الأيض.

ومع كل هذه الفوائد، أشار الباحثون إن إكليل الجبل يمكن أن يسهم في صحة الرؤية والجلد ونمو الشعر وتخفيف الربو وإبطاء انتشار الخلايا السرطانية.

غذاء الدماغ

إكليل الجبل يساعد على تعزيز القوة العقلية وزيادة التركيز.

وأظهرت الدراسة أن استنشاق كبار السن لرائحة إكليل الجبل ساهم في تحسين الذاكرة المستقبلية لديهم بشكل ملحوظ، وهي القدرة على تذكر القيام بمهام في وقتها المحدد، كما أنهم أصبحوا أكثر يقظة مقارنة بمن لم يتعرضوا للرائحة.

وأوضحت الدراسة أن طلاب الجامعات الذين تناولوا مكملات إكليل الجبل بجرعة 500 ملليجرام مرتين يوميا لمدة شهر، حققوا تحسن ملحوظ في الذاكرة مقارنة بغيرهم.

ولم يقتصر تأثير إكليل الجبل على تعزيز الذاكرة فحسب، بل أدى أيضا إلى تقليل القلق والاكتئاب وتحسين جودة النوم لديهم.

ويعتقد الباحثون أن إكليل الجبل قد يعزز تدفق الدم إلى الدماغ وإمداده بالأكسجين والمواد المغذية التي تساعد على إزالة الضباب العقلي.

كما ثبت أن رائحته المهدئة تخفض الكورتيزول، هرمون التوتر الرئيسي في الجسم.

وأيضا البوليفينولات الموجودة فيه قد تسهم في مكافحة الاكتئاب من خلال كبح الالتهابات ودعم صحة الأمعاء.

ويحتوي إكليل الجبل أيضا على مركبات مثل 1,8-سينول، والتي تساعد على منع تحلل الأستيل كولين وهي مادة كيميائية رئيسية في الدماغ مرتبطة بالتعلم والذاكرة.

لذا فإن الحفاظ على مستويات الأستيل كولين مرتفعة قد يساعد عقلك على البقاء متيقظًا مع تقدم العمر.

اقرأ أيضا:

كيف تساعد القهوة على جذب المال وطرد الطاقة السلبية؟

20 صورة تكشف.. أغرب 6 عملات على مر التاريخ

مخيفة ومفترسة.. 10 صور لـ أغرب 7 حيوانات في العالم

نسخة منها.. 20 صورة أثارت الجدل لشبيهة جورجينا العربية

سعرها 4900 جنيه.. أغلى علبة حلوى مولد في الأسواق- وهذه مكوناتها