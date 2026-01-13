علامة خفية على الوجه تنذر بالإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم

يحدث ارتفاع مستوى الكوليسترول عندما تزيد نسبة الدهون في الدم وتتراكم في الشرايين وتتحد مع مواد أخرى في الدم لتكوين لويحات.

ومع مرور الوقت، إذا لم يعالج يسبب الإصابة بأمراض القلب المزمنة والنوبات القلبيةد والسكتات الدماغية.

وهذه الحالة غالبا ما تحدث دون ظهور أي أعراض، لكن يوجد علامة تحذيرية واحدة قد تظهر على الوجه، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ويعد "قوس الشيخوخة" علامة تحذيرية على الوجه، ويتميز بشكل ملحوظ بظهور حلقة زرقاء رمادية حول العين.

وتعرف هذه الحلقة أيضا باسم قوس القرنية، وتتكون حول القزحية وهو الجزء الملون من العين ويتشكل تدريجيا نتيجة لتراكم الكوليسترول.

وتتكون الحلقة من مادة دهنية وعادة ما تكون القرنية شفافة، مما يسمح بظهور لون القزحية من خلالها، ويمكن للحلقة الملونة أن تجعل القزحية تبدو وكأنها ذات درجات لونية مختلفة.

كيف يحدث قوس الشيخوخة؟

يبدأ قوس الشيخوخة على شكل قوس قصير ملون على طول الجزء العلوي والسفلي من القرنية وتتصل هذه الأقواس بمرور الوقت لتشكل حلقة كاملة، وعادة ما تظهر لدى الأشخاص ذوي مستويات الكوليسترول الطبيعية، ومع ذلك، إذا تشكلت الحلقة لدى من هم دون سن 45 عاما، قد يكون ذلك عرضا لارتفاع الكوليسترول.

وأفضل طريقة لتشخيص ارتفاع الكوليسترول هي إجراء فحص دم أو وخز الإصبع وبعد التأكد من التشخيص، يمكن للأطباء أن يصفوا دواء لخفض الكوليسترول مثل الستاتينات أو يقترحوا تغييرات في نمط الحياة لتحسين السيطرة على الحالة، ومن هذه التغييرات:

تقليل تناول الأطعمة الدهنية

الإقلاع عن التدخين

التوقف عن شرب الكحول

الحرص على ممارسة الرياضة يوميا لإنقاص الوزن

أسباب ارتفاع مستويات الكوليسترول

التدخين واستخدام التبغ

التدخين يخفض مستوى الكوليسترول الجيد ويرفع مستوى الضار.

التعرض للضغوطات النفسية

يؤدي التوتر إلى تغييرات هرمونية تتسبب في إنتاج الجسم للكوليسترول.

شرب الكحول

الإفراط في تناول الكحول في الجسم يرفع مستوى الكوليسترول الكلي.

قلة النشاط البدني

تساعد الأنشطة البدنية على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

النظام الغذائي

يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة، مما يسهم في التحكم بمستويات الكولسترول.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يحذر من جلطة الحوض ومضاعفاتها الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟

10 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني

احذر.. علامة على الأظافر تدل على الإصابة بسرطان خبيث

"موجود في تلاجتك".. طعام شهير قد يحميك من نقص فيتامين د