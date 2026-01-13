قدمت شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية" عرضًا مبدئيًا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم إحدى الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضحت الشركة، من خلال بيان أرسلته للبورصة اليوم، أن العرض لاقى قبولًا مبدئيًا من قبل المساهم الرئيسي في الشركة المستهدفة.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية في القريب العاجل، للحصول على موافقتها على البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة على الشركة المستهدفة، على أن يتم الانتهاء من هذا الفحص بشكل مرضي للشركة، والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عقود الصفقة، والحصول على الموافقات الداخلية النهائية لكل من الشركة والبائعين، إلى جانب موافقة الجهات الرقابية المختصة على تنفيذ الصفقة.

