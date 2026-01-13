قائد السنغال يهاجم اتحاد بلاده قبل مواجهة مصر: لماذا تحذرون الجماهير؟

أكد كاليدو كوليبالي، مدافع منتخب السنغال ولاعب الهلال السعودي، أن تحذير الجماهير السنغالية، من الاتحاد السنغالي، قبل مواجهة منتخب مصر لا يستدعي القلق، مشيرًا إلى أن ما حدث في مباريات سابقة أصبح جزءًا من الماضي.

وقال كوليبالي خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "لعبنا سابقًا ضد مصر وحدثت بعض الأمور، لكن أعتقد أن ذلك أصبح من الماضي".

وأضاف: "يجب احترام المشجعين السنغاليين، لقد كانوا هادئين ومحترمين للغاية منذ بداية البطولة، وظهروا بروح رياضية واضحة في المدرجات، وقدموا عروضًا رائعة".

وأشاد كوليبالي بجماهير بلاده، مؤكدًا: "أعتقد أن هذا هو أفضل جمهور في هذه النسخة من كأس الأمم الإفريقية، وبالنسبة لي هو أفضل جمهور في العالم، لقد رأينا احترامًا كبيرًا منهم، وشاهدت مقاطع فيديو لجماهير تقوم بتنظيف الملعب بعد المباريات".

وتابع مدافع الهلال: "لا يجب إثارة أمور لا داعي لها، لم أرَ أي مشكلة مع الجماهير السنغالية خلال البطولة".

وعن اجتماع الاتحاد السنغالي، أوضح: "ربما كان الهدف نقل بعض التحذيرات، لكنني لا أرى ضرورة لمثل هذه الاجتماعات، فالسنغاليون حظوا باستقبال رائع في المغرب، ويتفاهمون جيدًا مع المغاربة ومع باقي الشعوب، وأتوقع أن يستمر الوضع بهذا الشكل غدًا".