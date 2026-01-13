كرم المنايفة.. مدرس كفر عشما يستعد لزرع رئتين بعد جمع 15 مليون تبرعات

المنوفية- أحمد الباهي:

يواصل أحمد عبد الوارث خاطر، 47 عامًا، مدرس من قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، رحلته الصعبة في مواجهة مرض التليف الرئوي الكامل، بعد تطورات إيجابية شهدتها حالته الإنسانية خلال الفترة الأخيرة، بفضل تفاعل واسع من أهالي المنوفية وأصحاب القلوب الرحيمة.

وكانت قصة أحمد خاطر قد تصدرت المشهد الإنساني في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، عقب إطلاق حملة تبرعات لعلاجه، بعدما أكد الأطباء أن الأمل الوحيد لإنقاذ حياته يتمثل في إجراء جراحة دقيقة لزراعة رئتين، وهي عملية لا تُجرى داخل مصر وتصل تكلفتها إلى مبالغ ضخمة تفوق قدرات أسرته.

عبد الله عبد الوارث، شقيق المريض، قال في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الحملة حظيت باهتمام غير مسبوق داخل محافظة المنوفية وخارجها، مشيرًا إلى أن التبرعات تواصلت خلال الأشهر الماضية وجمعت مبلغ مليون و105 آلاف درهم إماراتي، وهو ما يعادل قرابة 15 مليون جنيه مصري، تشمل تكلفة العملية إلى جانب مصروفات السفر والتجهيزات الطبية.

وأوضح أن الخطوات المقبلة تتضمن خضوع أحمد خاطر لسلسلة من التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة داخل المستشفى، تمهيدًا للدخول في مرحلة البحث عن المتبرع المناسب بالرئتين، مؤكدًا أن إجراء العملية يتوقف بشكل كامل على العثور على المتبرع.

وأضاف: "الحمد لله رب العالمين، وصل اليوم الثلاثاء أحمد خاطر إلى مطار أبوظبي برفقة شقيقه طارق، وهو في حالة مستقرة وجيدة بفضل الله"، لافتًا إلى أن عددًا من أبناء الجالية المصرية في دولة الإمارات كانوا في استقباله، في مشهد إنساني مؤثر يعكس حجم التضامن والدعم الذي حظيت به الحالة.

وأشار إلى أنه جرى نقل أحمد خاطر فور وصوله إلى المستشفى لبدء الفحوصات الطبية اللازمة واستكمال الإجراءات العلاجية، وسط دعوات من أسرته ومحبيه بأن تكلل الرحلة بالنجاح، والعثور على المتبرع في أقرب وقت ممكن لإنقاذ حياته.