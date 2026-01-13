هتقوي تركيزك.. 6 حيل بسيطة لتنشيط الذهن والذاكرة



الدماغ، رغم صغر حجمه الذي لا يتجاوز 3 أرطال تقريبا، هو مركز التحكم في جميع أنشطة الجسم، من التفكير والحركة إلى المشاعر والذكريات.

ويحتوي الدماغ على ملايين الخلايا العصبية التي تنقل المعلومات لبقية الجسم، ويحتاج إلى رعاية مستمرة للحفاظ على نشاطه ووظائفه الحيوية، خاصة مع التقدم في العمر، وفقا لـ "ديلي ميل".

1- مارس النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تعزز نشاط الدماغ، وتحسن التوازن والمرونة والقوة، كما تقلل من احتمالية الإصابة بداء الزهايمر.

2- اعتن بصحتك العامة

الحالات الصحية المزمنة مثل السكري، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر مشاكل الدماغ والسكتة الدماغية.

3- حافظ على التفاعل الاجتماعي

الأنشطة الاجتماعية تقلل التوتر والاكتئاب، وتحمي من فقدان الذاكرة وضعف التفكير.

ويعزز لقاء الأصدقاء الصحة الذهنية ويقوي مهارات التفكير.

4- جودة النوم

النوم من 7 إلى 9 ساعات ضروري لتحسين التركيز والذاكرة، وتخفيف التوتر والاكتئاب.

واضطرابات النوم مثل الشخير أو انقطاع النفس قد تؤثر على قدرات الدماغ، لذلك ينصح باستشارة الطبيب عند الحاجة.

5-اتبع نظاما غذائيا صحيا

النظام الغذائي MIND، المشتق من النظام المتوسطي ونظام DASH، يدعم صحة الدماغ ويقلل من خطر التدهور العقلي، ركز على:

-الخضروات الورقية والتوت

-المكسرات والحبوب الكاملة

-الدواجن والأسماك

-تجنب الزبدة، الجبن، اللحوم الحمراء والحلويات.

6- حفز ذهنك

-الأنشطة الذهنية تنشط الدماغ، مثل:

-حل الكلمات المتقاطعة والألغاز

-القراءة والكتابة

-تعلم لغة أو مهارة جديدة

-العزف على آلة موسيقية

-التطوع والمشاركة في المجتمع.

