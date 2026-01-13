إعلان

بعد ظهورها بفستان زفاف.. منة فضالي تتصدر التريند

كتب : نوران أسامة

01:20 م 13/01/2026
    منة فضالي تخطف الأنظار بفستانها
    منة فضالي تخطف الأنظار
    منة فضالي عبر إنستجرام

تصدر اسم الفنانة منة فضالي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفستان زفاف، ما أثار تساؤلات جمهورها حول حقيقة زواجها.

ونشرت منة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية فستان زفاف جريء باللون الأبيض.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها، وجاءت أبرز التعليقات: "القمر"، "أحلى منوشة"، "ما شاء الله قمر"، "يارب يبقى حقيقي وتبقي عروسة بجد"، "مش ناقص غير العريس"، "أحلى عروسة".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تشارك في دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، محمد لطفي، لينا صوفيا، ومنة فضالي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

