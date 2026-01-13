مباريات الأمس
"مخاطرة ومحظورات".. الاتحاد السنغالي يفاجئ جماهيره بصرامة قبل مواجهة مصر

كتب : محمد خيري

11:00 ص 13/01/2026
أصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بيانًا رسميًا هامًا قبل حوالي 24 ساعة على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام المنتخب المصري، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء، 14 يناير 2026 على الملعب الكبير بمدينة طنجة.

وأكد الاتحاد السنغالي في بيانه على ضرورة التزام الجماهير بالسلوك المثالي والمسؤول، واحترام اللوائح المنظمة للمباريات، حفاظًا على صورة الكرة السنغالية وسلامة الجميع.

محظورات صارمة

شدد البيان على أن إدخال أو استخدام الشماريخ، وأجهزة الليزر، أو أي أدوات خطرة أخرى داخل الملعب أو في محيطه المباشر ممنوع منعًا باتًا.

مخاطر وعقوبات

وأوضح الاتحاد أن هذه التصرفات:

تُشكل خطرًا جسيمًا على سلامة اللاعبين، والمسؤولين، والجماهير

تُسيء إلى سمعة كرة القدم السنغالية دوليًا

كما أشار إلى أن المنتخب السنغالي تعرض سابقًا لعقوبات تأديبية قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب أحداث مؤسفة وقعت خلال مباراتي السنغال أمام بنين والسنغال أمام مالي.

دعوة للانضباط والوطنية

واختتم الاتحاد السنغالي بيانه بمناشدة الجماهير التحلي بروح المسؤولية والوطنية، من أجل أن يخرج الحدث في صورة تليق بالكرة الأفريقية، مؤكدًا أهمية دعم “أسود التيرانجا” بحماس، ولكن في إطار من الانضباط الكامل واللعب النظيف.

