التوت الأزرق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويرتبط بصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد تناوله بانتظام يساعد على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط أو المعرضين لأمراض القلب والسكري، وفقا لموقع "VeryWellHealth".

كيف يؤثر التوت الأزرق على صحة القلب وضغط الدم؟

تحتوي ثمار التوت الأزرق على مركبات نباتية تُعرف باسم الأنثوسيانين، المسؤولة عن لونه الداكن، والتي تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم، هذا المركب يعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، ما يسهل تدفق الدم ويؤدي إلى انخفاض الضغط بشكل طبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، التوت الأزرق مصدرًا جيدًا للألياف الغذائي، التي لا تقتصر على تحسين الهضم فقط، بل تسهم أيضا في صحة القلب وخفض ضغط الدم، من خلال إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة عند تخمرها في الأمعاء، والتي تحسن وظيفة الأوعية الدموية.

كما يؤدي إلى تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهي الطبقة الداخلية للشرايين التي تتحكم في تمددها وانقباضها، ما يعزز تنظيم ضغط الدم بشكل أفضل.

فوائد الألياف الغذائية في التوت الأزرق

ضبط مستويات السكر في الدم.

خفض الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل الضغط على الشرايين.

الكمية الموصى بها يومياً

يوصي خبراء التغذية بتناول كوب واحد يوميا من التوت الأزرق لتحقيق فوائده الصحية، ولا يشترط أن يكون طازجا، إذ يحتفظ التوت المجمد بقيمة غذائية مماثلة.

يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على سعرات حرارية معتدلة، كمية جيدة من الألياف، نسبة منخفضة جداً من الدهون والصوديوم.

فوائد إضافية للتوت الأزرق

غني بمضادات الأكسدة التي تقلل خطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يدعم الجهاز المناعي.

ضبط مستويات السكر في الدم.

تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ مع التقدم في العمر.

