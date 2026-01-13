مباريات الأمس
"مش غريب علينا".. كاف يعلن حكم مباراة مصر والسنغال رسميا

كتب : محمد خيري

01:32 م 13/01/2026
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتُقام مباراة مصر والسنغال، غدًا الأربعاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب بن بطوطة، بعدما نجح منتخب مصر في حجز بطاقة التأهل عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

وسبق للحكم الجابوني إدارة مباراة مصر وبنين في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية للبطولة، والتي انتهت بفوز المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

كما أدار أتشو مباراة مصر وغانا في دور المجموعات خلال النسخة الماضية من كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ويأتي اختيار الحكم الجابوني في ظل أهمية وحساسية المواجهة المرتقبة بين مصر والسنغال، والتي تحسم هوية أحد طرفي نهائي البطولة القارية.

