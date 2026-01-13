إعلان

لهذا السبب.. خالد الصاوي يعلن عن حجز أموال المنتج ممدوح شاهين

كتب : سهيلة أسامة

02:02 م 13/01/2026 تعديل في 02:24 م

خالد الصاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان خالد الصاوي اتخاذه إجراءات قانونية ضد المنتج ممدوح شاهين، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما تتعلق بمسلسل "الصعلوك" و"دافنشي" .

وكتب الصاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إعلان هام بخصوص الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بكافة البنوك المصرية: أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج/ ممدوح شاهين لدى جميع البنوك، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة، وبناءً عليه، ووفقًا لإجراءات الحجز الموقعة على أمواله، لا يحق صرف أي شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أي بنك".

ويعود الخلاف إلى عام 2016، عندما تولى المنتج ممدوح شاهين إنتاج عملين هما مسلسل "الصعلوك" و"دافنشي"، وبعد انتهاء التصوير طالب الفنان خالد الصاوي بالحصول على مستحقاته المالية، إذ حرر له المنتج شيكات قابلة للصرف، إلا أنه عند التوجه للبنك تبيّن أنها دون رصيد، ما دفع الصاوي للجوء إلى القضاء.

اقرأ أيضًا:

صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)

رمضان 2026.. ماجد المصري يشارك صورة من كواليس مسلسله الجديد "أولاد الراعي"

8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية

خالد الصاوي ممدوح شاهين خلافات مالية مسلسل الصعلوك مسلسل دافنشي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هنكسب بأهداف مرموش وصلاح".. توقعات الجماهير لمباراة منتخب مصر والسنغال
مصراوى TV

"هنكسب بأهداف مرموش وصلاح".. توقعات الجماهير لمباراة منتخب مصر والسنغال
شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
أخبار السيارات

شكر متبادل مع العميلة.. رينو تعلن انتهاء أزمة سيارة "كارديان المرشوشة"
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
24 يناير.. استئناف رمضان صبحي على حبسه في قضية التزوير
حوادث وقضايا

24 يناير.. استئناف رمضان صبحي على حبسه في قضية التزوير
"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون