أعلن الفنان خالد الصاوي اتخاذه إجراءات قانونية ضد المنتج ممدوح شاهين، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما تتعلق بمسلسل "الصعلوك" و"دافنشي" .

وكتب الصاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "إعلان هام بخصوص الحجز على أموال المنتج ممدوح شاهين بكافة البنوك المصرية: أحيط علم الجميع بأننا قمنا بالحجز على أموال المنتج/ ممدوح شاهين لدى جميع البنوك، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية وباتة، وبناءً عليه، ووفقًا لإجراءات الحجز الموقعة على أمواله، لا يحق صرف أي شيكات مسحوبة على ممدوح شاهين من خلال أي بنك".

ويعود الخلاف إلى عام 2016، عندما تولى المنتج ممدوح شاهين إنتاج عملين هما مسلسل "الصعلوك" و"دافنشي"، وبعد انتهاء التصوير طالب الفنان خالد الصاوي بالحصول على مستحقاته المالية، إذ حرر له المنتج شيكات قابلة للصرف، إلا أنه عند التوجه للبنك تبيّن أنها دون رصيد، ما دفع الصاوي للجوء إلى القضاء.

اقرأ أيضًا:

صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي (صور)

رمضان 2026.. ماجد المصري يشارك صورة من كواليس مسلسله الجديد "أولاد الراعي"

8 صور من احتفال درة بعيد ميلادها مع زوجها هاني سعد

خاص - سلوى عثمان تشكو ياسمين أحمد كامل مخرجة "أب ولكن" لنقيب المهن التمثيلية