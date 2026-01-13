غائب منذ أكثر من 60 عاما.. أمم أفريقيا 2025 تسجل رقما تاريخيا

بعد فوز الهلال على النصر.. جدول ترتيب الدوري السعودي 2025-2026

سيكون عشاق كرة القدم الأفريقية غدا الأربعاء 14 يناير الجاري، على موعد مع متابعة مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتأهل إلى نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، 4 منتخبات وهم: "مصر، المغرب، السنغال ونيجيريا"، وجميعهم منتخبات سبق لهم التتويج بلقب البطولة.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ أمم أفريقيا منذ أكثر من 60 عاما، الذي يقود فيها المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي أمم أفريقيا، 4 مدربين وطنيين، لتسجيل النسخة الحالية من البطولة رقما تاريخيا للمدربين الوطنيين.

وكانت آخر نسخة شهدت تواجد 4 منتخبات بمدربين وطنيين في نصف نهائي البطولة، هى نسخة الأمم الأفريقية عام 1965 التي أقيمت في تونس.

ويتولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر، فيما يقود وليد الركراكي المنتخب المغربي، بينما يتولى بابي ثياو تدريب منتخب السنغال وإيريك شيلي يقود المنتخب النيجيري.

وتقام مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2025 غدا الأربعاء، حيث يلاقي منتخب مصر نظيره المنتخب السنغالي، في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما يلاقي منتخب المغرب منتخب نيجيريا في الدور ذاته.

